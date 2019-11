Köbi Kuhn starb am Geburtstag seiner Tochter

Am 26. November 2019 ist der langjährige Schweizer Nati-Trainer Köbi Kuhn im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Tag, der seine zweite Frau, Familie und Freunde trauernd zurücklässt, ist dabei gleichzeitig der Geburtstag seiner Tochter Viviane Kuhn.

Die Tochter von Köbi und seiner ersten Frau Alice kam am 26. November 1971 zur Welt. In Kindertagen, als sie noch sehr klein war, verbrachte ihr Vater «jede freie Minute mit ihr, brachte sie in den Kindergarten, zum Arzt», wie Kuhn in einem Interview der «Schweizer Illustrierten» sagte. Doch im Teenager-Alter bahnt sich das spätere Unglück an, Viviane kommt ein erstes Mal mit Drogen in Berührung.