Liverpool gewinnt auswärts gegen Fulham 2:1 und setzt sich mit einem Spiel mehr wieder an die Spitze der Premier League.

Obwohl der FC Liverpool Mitte der Woche in München in der Champions League im Einsatz gestanden hatte, setzte Trainer Jürgen Klopp mehr oder weniger auf die bewährten und in den letzten Wochen forcierten Kräfte. Der Meistertitel, der erste seit 1990 hat höchste Priorität.