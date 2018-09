Klopp erklärt Shaqiris Auswechslung

«Seine Zeit wird kommen, das ist sicher», sagte Trainer Jürgen Klopp jüngst. Xherdan Shaqiri musste sich nicht lange gedulden. Am Samstagnachmittag, im Heimspiel gegen Southampton, stand der Schweizer erstmals in der Startaufstellung.

Vier Tage nach dem Start in die Champions League gegen Paris Saint-Germain tauschte Klopp zwar nicht gerade sein Team aus, doch ein paar Spielern gönnte er eine Ruhepause. Deshalb, und weil Klopp sein Team etwas offensiver aufstellte als sonst, durfte der Schweizer von Beginn weg ran. Shaqiri bildete mit Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané das Quartett im Sturm.

Shaqiri rechtfertigte die Nomination, indem er zwei Tore vorbereitete und auch sonst einige Akzente setzte. Knapp zehn Minuten waren in Anfield gespielt, als Shaqiri auf der linken Seite mit viel Tempo in den Strafraum vorstiess und mit rechts den Abschluss suchte. Die Gäste aus dem Süden Englands leisteten dem 26-Jährigen Schützenhilfe: Der Ball landet via Long und Hoedt im Netz: 1:0 für Liverpool (oben).

Beim 3:0 durch Superstar Mohamed Salah leistete der Schweizer einen sehenswerten Assist. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hämmerte Shaqiri einen aus halbrechter Position getretenen Freistoss an die Latte – der Ägypter musste nur noch einschieben (unten). Das zwischenzeitliche 2:0 hatte Joel Matip nach einem Eckball erzielt.

Pleased Salah scored cos it will be great for his confidence, but oh wow if this had gone in for Shaqiri it would have been gorgeous #LIVSOU stream pic.twitter.com/HdIOoYKXEm