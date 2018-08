Klarer Sieg für den FC Thun

Der FC Thun bekundet beim 5:1 in der 1. Cuprunde mit Veyrier aus der 2. Liga interregional keine Mühe. Die Berner Oberländer benötigten gegen Veyrier-Sports eine gute Viertelstunde, um sämtliche Hoffnungen nach einem möglichen Cup-Wunder in der Genfer Gemeinde zu zerschlagen.

Der TC Thun ging bereits in der 7. Minute durch einen Kopfball von Dennis Hediger mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später war es Nicolas Hunziker, der nach einem Eckball von Marvin Spielmann zum 2:0 einschob. In der 16. Spielminute machte sich Hunziker mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 zum Matchwinner.

Vier Minuten später war Paratte mit einem Distanzschuss aus 25 Metern für Veyrier erfolgreich und erzielte damit den Ehrentreffer zum 1:3. Nach einer guten halben Stunde baute Kenan Fatkic mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Oberländer den Vorsprung auf 1:4 aus. Zur Pause lag der Favorit damit 4:1 vorne. Der eingewechselte Nelson Ferreira sorgte für den Endstand.

Veyrier - Thun 1:5 (1:4) Village. - 1200 Zuschauer. - SR Fähndrich. Tore: 7. Hediger 0:1. 11. Hunziker 0:2. 17. Hunziker 0:3. 20. Paratte 1:3. 33. Fatkic 1:4. 58. Ferreira 1:5. Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Rodrigues (60. Facchinetti), Kablan; Grégory Karlen (46. Ferreira), Hediger, Fatkic; Salanovic, Hunziker (60. Tosetti), Spielmann. Bemerkung: Thun ohne Sutter, Joss und Costanzo (alle verletzt). (tag/si)