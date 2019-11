Kitsch pur mit Cedric Itten

Und er ist ganz vieles: Lokalheld, Sympathieträger, Aufsteiger des Moments, erfrischend und locker. «Ich bin sehr dankbar, darf ich das erleben», sagt er, «und ich werde mich immer an diesen Abend erinnern.» Er hat nicht besonders viel geschlafen, dafür ausgezeichnet, und er hat längst noch nicht alle Glückwünsche beantworten können, allein 99 Meldungen sind es auf Whatsapp gewesen. Das Leibchen hat er mitgenommen, es wird einen Ehrenplatz im Wohnzimmer bekommen. Und der Ball, mit dem er getroffen hat, wird ihm noch zugeschickt.

Itten ist Basler und als Fan des FCB gross geworden, weil sein Vater Anhänger des Vereins ist. Er wird selbst Junior, feiert auf dem Barfüsserplatz als Fan die Titel mit und gibt Anfang 2016 mit 19 sein Debüt in der Super League. Sein Pech ist, dass er sich beim FCB nicht durchsetzen kann, er wird erst nach Luzern und dann nach St. Gallen ausgeliehen.

Im Sommer 2018 bindet er sich schliesslich für drei Jahre an die Ostschweizer. Er spürt hier die Zuneigung, gerade auch nach seiner schweren Verletzung. Zeidler bewundert ihn dafür, wie er die Zeit der Rehabilitation meistert, Itten klagt nie, er schaut nur vorwärts und arbeitet, um seinen Traum eines Tages erfüllen zu können. «Nationalspieler werden», hat er im August in der «SonntagsZeitung» gesagt, «das ist mein allergrösstes Ziel.» Sind Sie gut genug?, wird er gefragt. «Ja sicher.»

Am Freitagabend erreicht er es einen Monat vor seinem 23. Geburtstag. Er sagt: «Vor einem Jahr war ich sehr weit davon entfernt, von einem solchen Abend auch nur zu träumen. Nun weiss ich, dass es sich gelohnt hat, hart zu kämpfen.» Seine Begeisterung wirkt ansteckend, sie steht im Kontrast zu den oft routinierten Wortmeldungen vieler Nationalspieler. Und sie überstrahlt den mühsamen Schweizer Arbeitssieg gegen Aussenseiter Georgien. «Das war ein wichtiger Erfolg auf dem Weg an die EM», sagt Itten. Er ist zwar erst wenige Tage, aber doch lange genug dabei, um sofort zu ergänzen, dass die Teilnahme an der EM am Montag in Gibraltar noch definitiv gemacht werden müsse. So viel Profidenken muss sein.