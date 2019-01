Das neue Dortmund steht für erstklassige Unterhaltung. Was hat Ihnen am meisten Spass gemacht?

Dass die Mannschaft angreifen will und vorwärts orientiert ist. Wir wollen das Spiel prägen, wir wollen es dominieren, auch wenn es nicht immer möglich ist. Manchmal steht die Sicherung der Defensive im Vordergrund.