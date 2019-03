Kaum ist Tempomat Xhaka raus, gibt Eriksen Gas

Es wirkt wie ein Moment der Freude. Aber es ist in Wahrheit der Moment, an dem dieser Abend aus Schweizer Sicht kippt. Der Moment, an dem die Party ansatzlos in den Kater danach kippt. Von aussen wirkt es, als ob Vladimir Petkovic einen schönen Abend seines Hauptprotagonisten noch etwas verschönern will, als er Granit Xhaka in der 79. Minute vom Feld nimmt und ihm so eine Standing Ovation beschert. Später berichtet der Nationaltrainer, Xhaka habe um eine Auswechslung gebeten. Er spürt seine Adduktoren.