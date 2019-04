Kapitän von Bergen geht von Bord

Der verdiente Innenverteidiger wird dies mit zwei Meistertiteln in Folge tun – der Vollzug ist bloss eine Frage der Zeit. Noch einmal wird von Bergen also an der Meisterfeier den Pokal in die Höhe stemmen dürfen. Wie während seiner Zeit beim FC Zürich (2005/06 und 2006/07) führte der 50-malige Nationalspieler seinen Verein zur Titelverteidigung.

«Es ist mir sehr schwer gefallen, diesen Entscheid zu fällen», lässt sich von Bergen in der Mitteilung des Vereins zitieren. «Es tut weh, daran zu denken, nicht mehr auf dem Platz zu stehen und nicht mehr mit den Teamkollegen in der Kabine zu sein. Gleichzeitig freue ich mich enorm, dass wir mit YB Klubgeschichte geschrieben haben und in den nächsten Wochen weiterhin schreiben werden».