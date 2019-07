«Junge, du hast keine Ahnung vom Frauenfussball!»

Es gibt Sportarten, die sich via Hauptsponsor ihre Medienpräsenz erkaufen, wie Handball beim «Blick».

Was mir fehlt, ist eine ganzheitliche Strategie für den Frauenfussball, die von ganz oben getragen wird. Wenn du in einem Verein in der Führungsetage mindestens eine Kennerin des Frauenfussballs hast, dann ist dort ein Verständnis vorhanden. Dann wirft man nicht schnell, schnell etwas Geld rein und ist dann enttäuscht, weil man nichts gewinnt.

Sondern?

Man investiert in den Frauenfussball, weil er andere Werte vermittelt, weil es gut für das Image ist, weil es gesellschaftspolitisch wichtig ist. Weil sich die Chemie im Verein so verändert. Es ist doch auch in der Wirtschaft so: Wenn du gemischte Teams hast, profitierst du. Der Fussball ist so männerdominiert, dass ein paar Frauen in den Führungsetagen nicht schaden würden. Hat es das, gibt das auch eine andere Planungssicherheit. Die fehlt dem Frauenfussball noch häufig. Wir sind stark von Vereinen abhängig oder vom Fussballverband. Beide sind stark männerdominiert. Und in den entscheidenden Gremien hat es sehr wenig Frauenfussball-Know-how.

Also leidet der Frauenfussball unter patriarchalen Strukturen. Auch im Schweizerischen Verband, wo im Zentralvorstand und im Präsidium zurzeit keine einzige Frau sitzt?

Es ist verbesserungswürdig (lacht). Ich sage das offen: Wir müssen mehr Frauen in den Entscheidungsgremien haben. Und der Frauenfussball muss eine andere Wichtigkeit bekommen. Ich würde es begrüssen, wenn auch im Präsidium und Zentralvorstand des SFV Frauen Einsitz hätten. Es braucht generell mehr Frauen im Fussball, und Frauen müssen solche Positionen und Verantwortungen auch übernehmen wollen.

Was können Sie tun, um den Frauenfussball in der Schweiz vorwärtszubringen?

Lobbyieren. Ich bin Abteilungsleiterin mit einem abgesteckten Bereich, in dem ich mich bewegen kann. Aber wenn man fragt: Warum ist England so gut, warum die Französinnen, warum ist die WM so gut? Na, weil Leute investiert haben. Weil Verbände oder andere Organisationen gesagt haben: Das hat Potenzial, das finden wir super, wir können Sponsoren finden, wir können Stadien mit 50 000 Zuschauern füllen. Aber dazu musst du erst mal daran glauben und dann investieren.

«Natürlich kommt nichtmorgen ein Sponsor undlegt eine Million Frankenauf den Tisch.»

Ist das in der Schweiz überhaupt realistisch?

Natürlich kommt nicht morgen ein Sponsor und legt eine Million Franken auf den Tisch. Aber ich glaube, dass der Frauenfussball im Vergleich zu allen anderen Frauen-Sportarten ein sehr grosses Potenzial hat. Fussball ist als Sport derart dominant. Warum sollen also nicht gleich viele Mädchen Fussball spielen wie Buben? Das ist kurzfristig nicht realistisch, aber eine Steigerung bei den Mädchen ist möglich, wenn man ein Angebot kreiert und sie fördert.