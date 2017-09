Junge Berner bei alten Baslern

Wenn Old Boys auf Young Boys trifft, haben Wortspiele Hochkonjunktur. Wir verzichten darauf und erklären, warum die Young Boys die Young Boys sind. Es gibt einige Erklärungen dazu. So sollen die Gründer, vier Gymnasiasten, 1898 beeindruckt gewesen sein von einem Gastspiel der Old Boys beim FC Bern.

Zu jener Zeit waren englische Namen populär, weil der Fussball in den Jahren zuvor aus England, dem Mutterland der Sportart, aufs Festland exportiert worden war. Die Old Boys sind 4 Jahre älter als die Young Boys, vorher waren nur fünf Klubs in der Schweiz gegründet worden, als erster 1879 der FC St. Gallen.

Wie gegen Breitenrain

In der Anfangszeit war YB ein Schülerteam des FC Bern, bald aber wuchsen die Jungen ihren Vätern über den Kopf und wurden grösser, besser, erfolgreicher. Den umgekehrten Weg ging Old Boys in Basel, seit vielen Jahrzehnten ist der FCB die klare Nummer 1 in der Stadt. Nun also treffen Old auf Young Boys, am Sonntag im Cup-Sechzehntelfinal, es ist für YB eine Pflichtaufgabe gegen einen drittklassigen Gegner. In der Promotion League hat Old Boys mit nur einem Sieg nach sieben Runden wie einige andere Teams sechs Punkte. Gleich viel wie der FC Breitenrain, gegen den sich YB in der 1. Cuprunde locker 3:0 durchgesetzt hatte.

Die Young Boys leisteten sich aber in jüngster Vergangenheit mehrere Pokalpeinlichkeiten. «Es ist für die Medien eine interessante Geschichte, empfangen die Old Boys die Young Boys. Wir haben Respekt vor dem Gegner und gehen die Aufgabe konzentriert an», sagt Adi Hütter. Und der YB-Trainer formuliert unmissverständlich, um was es für sein Team am Sonntag geht: «Wir wollen unbedingt weiterkommen.» Die intensive Begegnung am Donnerstagabend gegen Partizan Belgrad (1:1) hat Spuren hinterlassen, weitere Verletzte aber sind nicht dazugekommen.

Anzunehmen ist, dass Hütter am Sonntag personell wieder rotieren wird. Nach den Ausfällen der Stammkräfte Loris Benito, Leonardo Bertone und Guillaume Hoarau ist YB noch jünger geworden, das Durchschnittsalter gegen Partizan betrug trotz des Mitwirkens von Steve von Bergen, 34, knapp 24 Jahre. Akteure wie Jordan Lotomba, 18, und Djibril Sow, 20, stehen noch stärker in der Verantwortung. Ganz im Sinn der Klubgründer vor bald 120 Jahren.

Verfolgen Sie das Cupspiel ab 15 Uhr im Live-Ticker auf bernerzeitung.ch. (Berner Zeitung)