Eben diesen Code stellt Swiss Olympic zur Verfügung. «Swiss Olympic hat vor einigen Jahren den Code of Conduct erarbeitet, der für Transparenz im Sport sorgen und Korruption vorbeugen soll. Wir erwarten von unseren Mitgliedsverbänden, dass sie diesen Leitfaden – auf ihre Bedürfnisse angepasst – übernehmen», sagt Alexander Wäfler, Leiter Medien und Information bei Swiss Olympic.

«Dass auch Eltern von talentierten Nachwuchssportlern immer stärker gefordert sind, ist uns schon länger bewusst. Bis Ende Jahr wollen wir einen Leitfaden erarbeitet haben, der sich an diese Eltern richtet und sicherlich auch auf den Umgang mit Bestechung/Korruption hinweisen wird», so Wäfler weiter. Bisher fehlt im Code ein Passus, der die Eltern betrifft.

«Im Fussball ist viel mehr Geld da»

Richi Jost, Nachwuchschef ZSC und GCK Lions – in der grössten Juniorenabteilung im Schweizer Eishockey sind 800 Kinder involviert –, hat noch nie von einem ähnlichen Bestechungsfall im Schweizer Eishockey gehört – «und ich bin doch schon lange dabei». Man veranstalte in der ZSC-Organisation auf jeder Juniorenstufe Elternabende, an denen den Eltern «auf vernünftige Art und Weise aufgezeigt wird, was wir möchten», so Jost weiter.

Dass so ein Bestechungsfall im Fussball eher auftritt als im Eishockey, ist für den 56-Jährigen nicht überraschend: «Ich habe das Gefühl, im Fussball ist viel mehr Geld da, und die Karriereplanung beginnt mit den Spielerberatern schon sehr früh. Im Hockey ist das eine andere Ausgangslage, die Transfersummen werden ganz anders aufgegleist und sind nicht so hoch.»

Sollte so ein Bestechungsfall in seiner Organisation auftauchen, würde Jost resolut handeln. «Wir würden die Trainer natürlich sanktionieren. Das geht gar nicht, da würden wir uns – gegenüber den Eltern und Spielern – unglaubwürdig machen, wenn wir nicht reagieren würden.»