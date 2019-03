Der Meister bejubelte den Last-Minute-Sieg vor vier Tagen beinahe, als hätte er den Cupfinal gewonnen. Und Gerardo Seoane gab in der Festhütte Stade de Suisse den Vortänzer. Man ist sich das von ihm nicht gewohnt. Ein paar Tage später sitzt er in den Katakomben des Stadions und lacht, als er auf die ausgelassenen Feierlichkeiten angesprochen wird. «Das waren schöne Emotionen, wir hatten viel Aufwand betrieben. Und es freute mich extrem für die Spieler und die Zuschauer, die uns fantastisch unterstützt hatten.»

Über 25 000 Besucher erschienen, das ist angesichts der Langeweile an der Tabellenspitze keineswegs selbstverständlich. Die Szenen nach Spielschluss symbolisieren die Gier der Young Boys, die in der Rückrunde mit 13 Punkten aus 5 Partien die gleiche Bilanz wie Basel aufweisen – aber das schlechtere Torverhältnis haben (7:1 zu 11:2). In elf Tagen tritt YB beim FCB an, in der Liga darf sich der Dominator im Frühling auch kleine Ziele setzen. Beispielsweise die Rückrundenmeisterschaft.

Die Reizpunkte

Und im Cup verfolgen die Young Boys grosse Pläne. Heute treten sie zum Viertelfinal in Luzern an, im Halbfinal würde es ein Heimspiel gegen Thun geben, der Final im Stade de Suisse wäre gegen Rivale Basel oder Zürich, den Finalgegner 2018. Beim 1:2 gegen den FCZ war es dem Favoriten YB nicht mehr gelungen, genügend Spannung aufzubauen nach all den Meisterfeierlichkeiten.

Auch in diesem Frühling ist es für den Leader bei 19 Punkten Vorsprung in der Meisterschaft alles andere als einfach, den Fokus zu behalten. Die späten Siege in Lugano und gegen Sion zuletzt haben aber bewiesen, dass die Mannschaft konzentriert und hungrig bleibt. «Das ist überhaupt kein Problem», sagt Seoane, der etwa bei der Trainingsgestaltung bewusst Reizpunkte setzt, das Team mal im 4-4-2-System aufstellt und mal mit drei Akteuren im zentralen Mittelfeld, regelmässig sogar während einer Begegnung die Aufstellung verändert. «Das fordert die Spieler.»

Konkurrenzkampf würde ebenfalls helfen, damit die Akteure nicht genügsam werden. Trotz erfolgreichen Wochen wirkte YB zuletzt ja nicht mehr ganz so leichtfüssig wie über weite Strecken in der Vorrunde. «Wir haben ein Superkader», sagt Seoane, «aber zuletzt fehlten uns 5 oder 6 Spieler aus der Stammelf der Vorrunde.» Der Coach spricht den Abgang von Sékou Sanogo an sowie die Verletzungen von Guillaume Hoarau, Kevin Mbabu, Sandro Lauper, Mohamed Camara und Miralem Sulejmani. «Wir waren aber in allen Partien überlegen und haben viermal zu null gespielt. Das sind gute Signale.»