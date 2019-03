Drei Tage nach dem 0:3 im Cup-Halbfinal-Rückspiel hat Real Madrid daheim gegen Barcelona auch den Clásico in der Meisterschaft verloren, wenn auch nur mit 0:1. Der Gewinn des 34. nationalen Meistertitels in der Clubgeschichte ist für die Königlichen wohl nur noch eine Illusion. Mit einem Sieg wären sie auch sechs Punkte an den führenden Erzrivalen herangekommen. Nach diesem Sechs-Punkte-Match beträgt der Abstand zwölf Runden vor Schluss jedoch zwölf Punkte