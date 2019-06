Italienischer Frust trifft Balljungen

Nicht aber dieser Treffer Barellas bleibt in Erinnerung, sondern eine andere Aktion. Noch vor seinem Tor in der 23. Minute versuchte Barella bei einem Angriff eine Flanke in die Mitte zu treten. Doch sein griechischer Gegenspieler Sokratis grätschte dazwischen. Barella hatte zudem Pech, der Ball spickte an sein Bein. So war er weder mit der Flanke erfolgreich, noch holte er einen Eckball heraus, es gab lediglich Abstoss.

Das war zu viel für den Italiener, sein Frust musste raus. Dieser bekam ein Balljunge, der hinter der Bande gestanden hatte, ab. Und das tat weh. Barella entschuldige sich aber sofort bei seinem Opfer (siehe Video oben).