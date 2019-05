Irr, irrer, Paderborn

Ja, knapp war es. 1:3 hatte Baumgarts Mannschaft bei Dynamo verloren, sie musste deshalb auf die Bestätigung warten, dass Union Berlin gleichzeitig in Bochum nur 2:2 spielte und sie am letzten Spieltag in der Rangliste nicht mehr vom 2. Platz verdrängen konnte. Und trotzdem ist es grossartig, was sie erreicht hat: Sie ist in die Bundesliga aufgestiegen. «Bild» schreibt von der «irrsten Fahrstuhl-Truppe».

Chaos mit Effenberg

Fussball-Deutschland entdeckte 2014 diese Stadt zwischen Hannover und Dortmund – in der Mitte von nirgendwo, trotz einer wachsenden IT-Branche oder einer Universität mit 20000 Studenten. Sie gilt als konservativ und katholisch, «schwarz, schwärzer, Paderborn», heisst es gerne. Papst Johannes Paul II. war 1996 hier zu Gast.

Vor fünf Jahren also stieg der lokale SCP erstmals in die Bundesliga auf, worauf ihn André Breitenreiter zum krassesten Aussenseiter der Geschichte ernannte. Breitenreiter war der Trainer, der mit der Mannschaft nach vier Runden sogar die Tabelle anführte. Dann fuhr sie nach München, bezog bei Bayern ein 0:4 und war schon wieder auf dem Weg nach unten. Am Saisonende stand der Abstieg fest. Und nach der folgenden Saison, 2015/16, schon der nächste. Selbst das Engagement von Stefan Effenberg konnte daran nichts ändern. Effenberg brachte dank seines grossen Namens etwas Glanz in die Provinz, als Trainer sorgte er nur für tumultuöse fünf Monate.

Der Mai 2017 war angebrochen, als Paderborn die Saison schon wieder auf einem Abstiegsplatz beendete, diesmal in der 3. Liga. Steffen Baumgart hatte als Nothelfer ein Monat nicht gereicht, um das zu verhindern. Doch dann wurde 1860 München wegen seiner finanziellen Unregelmässigkeiten die Lizenz entzogen, und Paderborn entging dem Absturz in die Regionalliga.

Nach Köln am zweitmeisten Tore geschossen

Baumgart verlangte danach von seinen Spielern Arbeit und Offensivfussball. Sie erzielten 90 Tore und kehrten umgehend in die 2. Liga zurück. Geld war für die zweithöchste Klasse kaum vorhanden, 6,2 Millionen Euro mussten für die Löhne reichen, und die Frage war darum, ob die Mannschaft überhaupt Potenzial hat, um die Klasse zu halten.