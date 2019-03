Reizvolle Aussichten im Cup

In diesem Pokal warten die Young Boys seit 32 Jahren auf einen Titelgewinn, so war das bis 2018 ja auch in der Liga. Ihren Viertelfinal bestreiten sie am Mittwoch in Luzern, im Halbfinal würde ein Heimspiel gegen Thun warten, der Final ist im Stade de Suisse. Es sind verlockende Aussichten, doch restlos überzeugend tritt YB derzeit nicht auf.

Auch gegen Sion fehlt es trotz enormer Dominanz an Leichtigkeit, im Angriff wird der verletzte Torjäger Guillaume Hoarau vermisst und im Aufbau der im Winter abgewanderte Vorkämpfer Sékou Sanogo. Immerhin brillierte der 2018 überragende Kevin Mbabu in seinem ersten Einsatz dieses Jahres nach Verletzungspause, er erhöht die Qualität deutlich und ist mit seiner unvergleichlichen Dynamik auf Abschiedstournee.

Miralem Sulejmani wiederum, mit Klasse und Finesse letztes Jahr auch ein wertvoller Faktor, wurde erstmals nach seinem Fussbruch eingesetzt – und musste kurz nach seiner Einwechslung wegen Oberschenkelproblemen ausgetauscht werden. Garcia kam spät, schoss und traf sehr spät.

Am Ende gewinnt YB fast immer, irgendeiner trifft dann schon noch. Das dokumentiert auch der Schweizer Rekord von 54 Super-League-Spielen nacheinander mit mindestens einem Treffer. Trainer Seoane aber freut sich wie Abwehrkraft Benito stärker darüber, zum vierten Mal in der Rückrunde kein Gegentor erhalten zu haben. «Eine stabile Defensive ist die Basis unseres Erfolgs», sagt Benito.

Übrigens: Adi Hütter surft in Frankfurt ebenfalls auf der Erfolgswelle und ist nur noch drei Punkte von einem Champions-League-Platz entfernt. Und auch der YB-Meistertrainer kann Last-Minute-Siege immer noch. Gegen Hoffenheim glich Frankfurt am Samstag nach einer Roten Karte gegen Hoffenheims YB-Meisterverteidiger Kasim Adams (in Bern als Nuhu bekannt) in der 89. Minute aus – und erzielte in der 96. Minute das 3:2!