Inferiorer FC Thun am Tabellenende

Als Thuns Trainer Marc Schneider in der 53. Minute seinen Captain Dennis Hediger vom Platz nimmt, ist das auch ein Zeichen. Ein Zeichen, dass es an diesem Tag nichts mehr zu gewinnen gibt und dass er deshalb nicht noch mehr verlieren will. Hediger hat sieben Gelbe Karten auf seinem Konto, bei einer weiteren wäre er am nächsten Sonntag im kapitalen Heimspiel gegen Lausanne gesperrt gewesen.

Zum Zeitpunkt von Hedigers Wechsel führt das Heimteam 4:1, und weil die Thuner nach einer Gelb-Roten Karte gegen den rechten Verteidiger Chris Kablan kurz vor der Pause in Unterzahl agieren, ist ihre Lage da schon aussichtslos. Zwar gelingt Marvin Spielmann wenig später mit seinem zehnten Saisontor das 2:4, aber es ist nur der Auftakt zu einer Schlussphase, die den Thunern noch eine Weile in den Knochen stecken wird.

Bald erhöht Pajtim Kasami mit einem Elfmeter auf 5:2, Timo Righetti köpft zum 2:6 ins eigene Tor, und der eingewechselte Marco Schneuwly trifft in der 80. Minute zum Schlussstand von 7:2. Ein linker Haken, zwei Kopftreffer, drei ­Tore innert elf Minuten: Es ist ein heftiger Knock-out. Während Schneuwly seinen Treffer bejubelt, liegt Nicola Sutter mit gestreckten Armen und Beinen am Boden, wie ein niedergeschlagener Boxer.

Mängel sind nicht neu

Das 2:7 ist die höchste Niederlage des FC Thun in der Super League überhaupt. Es ist auch die fünfte in Folge, ein Novum seit dem Wiederaufstieg 2010. «Es lief heute alles gegen uns», sagt Trainer Schneider und denkt etwa an das 0:1 nach einem Freistoss, dem eher kein Foul vorausgegangen war. Oder an das 1:3, das einem Elfmeter entsprang, der keiner gewesen war.

Aber Schneider weiss selbst, dass es nach einem 2:7 nicht vorteilhaft klingt, die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen. Also sagt er: «Wir bekommen zu einfache Gegentore, verteidigten in gewissen Situationen schlecht.» Die Mängel sind nicht neu, schon die ganze Saison lang vermögen die Oberländer ihre Defensive nicht zu stabilisieren. Schneider muss damit leben, dass die Zweifel an seiner Person nun stärker werden.

Techniker im Abstiegskampf

Dabei sollte der gestrige Auftritt im Wallis zum Befreiungsschlag werden. Die Thuner sprachen von der grossen Gelegenheit, die sich ihnen biete. Sie freuten sich auf diese Partie. «Solche Spiele sind ein Highlight. Es wird kribbeln, es werden Emotionen im Spiel sein», sagte Hediger.

Tatsächlich war der Rahmen dem Spiel Letzter gegen Zweitletzter angemessen. Die Tribünen des Tourbillons waren schon eine halbe Stunde vor Anpfiff gut gefüllt. Dazu regnete es – passend zum Abstiegsduell – in Strömen. «Erste Liga oder zweite, ihr entscheidet», stand auf einem Plakat in der Sittener Fankurve. Die Botschaft an die Walliser Spieler: Ihr könnt euch im Abstiegskampf nur selber schlagen.

Der Blick auf die Aufstellung verriet, wie die Fans auf diese Idee gekommen waren. Da stand der Name Cümart, die talentierte Basler Leihgabe im Abwehrzen­trum, oder Kasami, der 12-fache Nationalspieler. Und die Offensive bildeten der Portugiese Carlitos sowie die Brasilianer Adryan und Cunha. Alles vorzügliche Fussballer mit starker Technik und grosser Spielfreude. Aber können sie auch Abstiegskampf? Die Antwort gaben die drei in der ersten Halbzeit. Carlitos erzielte das 1:0, Cunha das 2:0 und Ad­ryan das 3:1.

Es war der Anfang vom Thuner Ende. «Diese Niederlage tut enorm weh», sagt Trainer Marc Schneider. Viel Zeit, sich und ­seine Spieler aufzurichten, bleibt dem 37-Jährigen nicht, es ist sieben vor zwölf. Nächsten Sonntag empfängt Thun Lausanne zum nächsten Duell im Abstiegskampf. (Berner Zeitung)