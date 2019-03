In Basel droht ein Spiel vor halb leeren Rängen

Warum spielt das Nationalteam überhaupt in Basel?

Auf Anfrage erklärt der Mediensprecher des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV), Marco von Ah, dass man im Vorfeld der Partie mit rund 20'000 bis 25'000 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet habe, um nicht vorsätzlich Fans auzuschliessen. Aus Platzgründen kam deshalb beispielsweise eine Austragung in der Swisspor-Arena Luzern (16'000 Plätze bei internationalen Spielen) nicht in Betracht. Die Erreichbarkeit des Stadions spielte eine weitere Rolle. Bei der von der Uefa vorgegebenen Ansetzung um 20.45 Uhr an einem Wochenspiel würden viele Fans bei einem Spiel in Genf oder St. Gallen nur schwierig und vor allem spät die Heimreise antreten können. Nach der Auslosung im vergangenen Dezember hatte der SFV zudem nur eine Woche Zeit, um über die Austragungsorte der Qualifikationsspiele zu entscheiden.

Hat der SFV die Attraktivität des Gegners unterschätzt?

«Nein», sagt von Ah. Man habe gemerkt, dass das Publikum nicht sehr euphorisch reagiert habe. Von Erfahrungswerten ausgehend wurde der Ticketvorverkauf erst einen Monat vor dem Spiel gestartet, auch deshalb, weil dieser während der Ski-WM schleppend verlaufen wäre. Grund für die schlechten Verkaufszahlen sei auch die Ansetzung der Partie auf einen Dienstag. «Ich glaube, dass wir mehr Fans ins Stadion gelockt hätten, wäre die Partie an einem Freitag oder Samstag», ist von Ah überzeugt. Des Weiteren erläutert der Mediensprecher, dass die Schweizer Fans auch sehr wählerisch seien. Es ist das erste Heimspiel der laufenden Kampagne, die noch ganz am Anfang steht. Das Barrage-Spiel der WM-Qualifikation im September 2016 gegen Portugal sahen in Basel 36'000 Fans. Das Stadion war ausverkauft – obwohl der Match an einem Dienstag statt fand.

Wurde der Ticketverkauf zusätzlich angekurbelt?

Nein. Dies, um Fans mit bereits erstandenen Tickets nicht zu verärgern. Der SFV hofft, dass an der Abendkasse noch 1000 bis 3000 Tickets verkauft werden. Um den Eindruck eines leeren Stadions zu verhindern wurde die Galerie im St. Jakob-Park gar nicht erst in den Verkauf gegeben, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer kompakter im Stadion sitzen.

