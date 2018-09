Im Sternenhimmel

«Es war einmal» ist seit Jahrhunderten eine typische Einleitungsphrase für Märchen und Sagen. Und märchenhaft, ja sagenhaft ist diese Geschichte. Es war also ­einmal ein Fussballclub, der jahrzehntelang zuverlässig alle ­bedeutenden Spiele verlor, Philosophie und Personal wild austauschte, fussballerisch und wirtschaftlich scheiterte, sich aber nun seit bald genau 2 Jahren im sportlichen wie im finanziellen Bereich Bestnoten verdient. Vielleicht mit Ausnahme des Cups, die blamable Heimniederlage gegen Winterthur im Frühling 2017 sowie der verlorene Final Ende Mai gegen den FCZ im Stade de Suisse wirken wie Mahnmale an vergangene Peinlichkeiten und Zeiten.

Aber möglicherweise rehabilitiert sich YB in dieser Saison ja auch in diesem Wettbewerb und triumphiert 32 Jahre nach dem letzten Titelgewinn endlich wieder. Genau wie in der Liga.

Seit Cupfinal ohne Niederlage

Seit dem 1:2 gegen Zürich im Cupfinal haben die Young Boys in bald vier Monaten nicht mehr verloren, darunter waren zwei spektakuläre, dramatische Siege im Cup gegen krasse Aussenseiter. Erst das 3:2 nach Verlängerung im August beim viertklassigen Biel – nach Ausgleich weit in der Nachspielzeit und Siegtor in der 120. Minute. Schliesslich, vorgestern, erneut ein 3:2 nach Verlängerung in Schaffhausen.

Nachdem der Challenge-League-Vertreter erst sehr weit in der Nachspielzeit ausgeglichen hatte – und den Young Boys weit in der Nachspielzeit der Verlängerung das Siegtor gelang. Der YB-Gegner im Achtelfinal heisst Stade Nyonnais. Es gibt höhere Hürden.

Und so nehmen diese Young Boys aus einer Begegnung, die man im Sinne einer Pflichterfüllung kraftsparend 2:0 hätte gewinnen müssen, trotz extremer Anstrengung sogar noch Mut und Moral mit für die intensiven, aufregenden Herbstwochen.

Halbe Liga in Königsklasse

In zwei Tagen wird der Provinzschauplatz Lipo-Park, Schaffhausen, maximal weit entfernt sein, wenn mit Manchester United der grösste Fussballclub der Welt zu Gast in Bern sein wird. Champions-League-Hymne, riesige Emotionen, knisternde Stimmung, erstes Königsklassenspiel in der YB-Historie.

Nüchterne Menschen mögen einwenden, die halbe Super League sei doch bereits Champions-League-Teilnehmer (Basel, GC, Zürich, Thun, YB), so speziell sei das gar nicht. Aber im aktuellen, freudetrunkenen Hype um Gelb und Schwarz in Bern wirken nüchterne Menschen eher lästig. Wie Vegetarier an einem Spanferkelgrillschmaus. Und natürlich ermöglichte der kleine FC Thun bereits vor 13 Jahren Champions-League-Erlebnisse im Stade de Suisse, aber – ganz nüchtern – das hier ist für Bern eine völlig andere Dimension.

Mourinho statt Feuz

Christoph Spycher ist der Mann, der vor ziemlich exakt 2 Jahren die Geschicke des Vereins übernahm, mit längst hochgepriesenen Massnahmen die Richtung bestimmte, eine Organisation wachküsste und sie aus den Trümmern ihrer Misswirtschaft nach ganz oben führte. Zusammen mit vielen wertvollen Mitstreitern, die teilweise wie Meistercoach Adi Hütter nicht mehr dabei sind, teilweise übermorgen vor einem Karrierehöhepunkt stehen.

Der junge Goalie David von Ballmoos aus dem Emmental, vor 18 Monaten noch bei Winterthur engagiert. Der junge Innenverteidiger Grégory Wüthrich aus dem Steigerhubel, der seinen Umweg über GC ging und auf einmal vor der Aufgabe steht, Weltklassemittelstürmer Romelu Lukaku auszuschalten. Die Routiniers Steve von Bergen, Miralem Sulejmani, Guillaume Hoarau, die unverhofft noch einmal auf internationaler Spitzenbühne antreten dürfen. Kevin Mbabu und Djibril Sow, bei Newcastle und in Gladbach gescheitert, in Bern zu Nationalspielern und 20-Millionen-Franken-Ablösesumme-Fussballern gereift.

Christian Fassnacht, beim FCZ, in Luzern (auch vom heutigen YB-Coach Gerardo Seoane) oder in Schaffhausen vor Jahren für untauglich befunden, über Thalwil, Tuggen, Winterthur, Thun bei den Young Boys rasant auf dem Weg in die Schweizer Auswahl und in eine Topliga. Schliesslich Trainer Seoane, noch keine 40, der vor genau einem Jahr die Luzerner U-21-Auswahl auf die 1.-Liga-Partie in Münsingen (1:1) vorbereitete – und offenbar zu wenig gut vor Torschütze Daniel Mumenthaler warnte. In zwei Tagen heisst der gegnerische Trainer nicht Kurt Feuz, sondern José Mourinho, der schillerndste, bekannteste Fussballlehrer weltweit. Und so weiter und so spektakulär, märchenhaft, sagenhaft.

Sechs Spiele wie ein Final

Auf einmal befasst sich Fussballbern mit Mourinho und Manchester, Paul Pogba und Cristiano Ronaldo, Juventus und Valencia. Wäre das alles zusammengefasst ein Märchen aus dem Jahr 2016 mit dem Titel «Das echte Wunder von Bern», würde man denken, der Autor trage schon ziemlich dick auf. «Das ist eine wunderschöne Geschichte», sagt Christoph Spycher, der nie dick aufträgt, «und wir wollen die Champions League zwar geniessen, aber wir wollen auch zeigen, was in uns steckt.» Ihm gelingt im Gespräch irgendwann der Satz, YB müsse alle sechs Spiele wie einen Final bestreiten. In Bezug auf die Young Boys mag das irgendwie nicht die allerbeste Idee sein, den letzten Final gewann der Club 1987, aber die Symbolik ist zweifellos treffend.

Wenn man sich mit Christoph Spycher unterhält, begreift man, warum dieser Verein trotz Meistereuphorie, Tickethysterie, Champions-League-Mania einfach ruhig weitermacht. Der Berner, ebenfalls Jahrgang 78 und ein paar Monate älter als Seoane, ist und gibt sich geerdet. Und er sagt, das Wichtigste für YB sei es, den eingeschlagenen Weg trotz 30 Millionen Franken Brutto­einnahmen konsequent weiterzugehen. «Einige Champions-League-Teilnehmer aus kleinen Ländern hatten Mühe, mit dem Erfolg und den Umständen umzugehen», sagt Spycher, «deshalb dürfen wir nie vergessen, woher wir kommen, was uns ausmacht und wohin wir wollen.»

Kein Ende der Geldstange

Die Champions League kann einem die Sinne rauben und die Realität aus den Augen verlieren lassen. Sie hat den Sportgedanken extremisiert: immer höher, immer weiter, immer grösser. Allein an Prämien werden diese Saison über zwei Milliarden Franken an die Vereine verteilt, es ist gigantischer Gigantismus, übertragen von Pay-TV-Sendern in über 200 Ländern, geliebt von Milliarden Zuschauern, wobei YB vielleicht nicht unbedingt der allergrösste Quotenbringer ist. Manchester United mit seinen rund 800 Millionen Anhängern aber ganz bestimmt. Und so rücken die Young Boys, das Stade de Suisse und mit ihnen die Stadt Bern am Mittwoch in den globalen Fokus.

Doch man darf sich schon – ganz nüchtern – die Frage stellen, wann das Ende der Geldstange erreicht ist im Fussball. Immer mehr Spiele und Wettbewerbe, höhere Einnahmen und Ablösesummen, krankhafte Löhne und Sponsorendeals, die Superstars der Szene sind überführte Grosssteuersünder, viele Verbände sind korrupt, die Branche ist verfilzt. Die meisten Konsumenten scheint das alles nicht zu stören. Christoph Spycher, stets der Nüchternheit verpflichtet, sagt sogar: «Ich glaube nicht, dass alles ausgereizt ist. Auf dem asiatischen und dem amerikanischen Markt liegt noch enorm viel wirtschaftliches Potenzial brach.» Dazu passt die Meldung, der Champions-League-Final könnte demnächst in New York über die Bühne gehen.

Immer an 2018 erinnern

Am 1. Juni 2019 wird in der Wanda-Metropolitano-Arena in Madrid das Endspiel der diesjährigen Champions League ausgetragen. Kaum mit YB, eher nicht mit Manchester (jedenfalls nicht mit der United), vielleicht mit Juventus, ganz sicher jedoch mit zwei Weltclubs und ikonenhaften Brands, die fast jedes Kind kennt.

In der am besten besetzten Sternenliga der Geschichte wollen die Young Boys Akzente setzen. Und wer im sinnigerweise vor wenigen Tagen vorgestellten Meisterbuch blättert mit all seinen prächtigen Hochglanzfeierbildern von den grandiosen Partys im Frühling, erkennt noch einmal, welche Sehnsucht die Young Boys nach 32 Jahren ohne Meisterschaft stillten. Es gibt im Fanshop sogar ein Meisterpuzzle zu kaufen, es soll recht kompliziert sein, und das wiederum passt zu dieser märchenhaften Sage (oder zu diesem sagenhaften Märchen). Es war eine schwierige Aufgabe für Puzzlesteine-Grossmeister Christoph Spycher.

Wer diesen YB-Höhenflug vor genau 2 Jahren prophezeit hätte, wäre jedenfalls für total verrückt erklärt worden. Es wäre harter Science-Fiction-Stoff gewesen. Aber auch dieses Märchen wird zu Ende gehen, irgendwann, vielleicht bald, vielleicht angereichert mit Kapiteln magischer Champions-League-Nächte. Aber ganz egal, was im Herbst passiert: Wenn sie nicht gestorben und im Sternenhimmel sind, werden sich Berner Fussballfreunde immer vergnügt und bis an ihr Lebensende an das Jahr 2018 erinnern.

(Berner Zeitung)