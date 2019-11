Im Stadion Gibraltars kann es richtig laut werden

Nein, geschont wird er sicher nicht, der Kunstrasen des Victoria Stadium. Alle Teams der höchsten Liga Gibraltars, und das sind seit dieser Saison immerhin 13, trainieren einmal pro Woche auf dem Fussballplatz. Ebenfalls kicken die Frauen im Nationalstadion, in dem heute die Schweizer Nati ihr EM-Ticket lösen will. Dazu kommen Junioren – und tagsüber gar Schulklassen. «Keine ideale Situation», sagt Dylan Viagas, Präsident des Serienmeisters Lincoln Red Imps. Sein Verein trainiert deshalb zusätzlich in La Linea de la Concepción, der spanischen Grenzstadt.