Sow ist YB.

So betitelte diese Zeitung im Herbst einen Artikel über die Young Boys, weil Djibril Sow deren Ausgabe 2017/2018 angemessen repräsentiert. Jung, talentiert, mit Wurzeln in Afrika.

Knapp drei Monate später steht Sow immer noch exemplarisch für seine Mannschaft. Und vor allem: für deren Entwicklung. Denn mittlerweile firmiert der vor wenigen Wochen 21 Jahre jung gewordene Mittelfeldspieler als Aufsteiger der Saison. «Er hat enorme Fortschritte gemacht», sagt Adi Hütter. Und der YB-Trainer findet: «Er wird immer dominanter und setzt ausgezeichnet um, was wir von ihm verlangen.»

Schneller als Oberlin?

Es gibt einige Möglichkeiten, die Veränderungen Sows zu belegen. Beispielsweise die Spielweise. Das aussergewöhnliche Talent des Strategen ist seit vielen Jahren bekannt. Doch als er im letzten Sommer von Gladbach zu YB stiess, war Trainer Hütter nicht restlos davon überzeugt, dass ein Fussballer, der die letzten zwei Jahre vor allem in der vierthöchsten Liga Deutschlands bei Gladbachs zweitem Team verbracht hatte, den Young Boys sofort weiterhelfen könnte. Sow startete verhalten, Geschmeidigkeit und Technik waren zu erkennen, aber auch eine gewisse Zurückhaltung. «Ich habe Zeit benötigt, um mich an Intensität und Rhythmus zu gewöhnen», sagt Sow.

Seit der Winterpause trumpft der Dauerläufer nun mit konstant bemerkenswerten Leistungen auf. Mit grossen, schnellen Schritten rennt er übers Feld, in den Partien gegen Sion (1:0) und im Cuphalbfinal gegen Basel (2:0) sorgten spektakuläre Antritte des Aufbauers übers halbe Feld für Entzückung im Publikum. Gegen den FCB lief er, mit Ball am Fuss, sogar dem Basler Supersprinter Dimitri Oberlin leichtfüssig davon. «Ich wirke vielleicht nicht so schnell wie andere», sagt Sow, «aber das Tempo war immer eine Stärke von mir.» Vielleicht sei er nicht ganz so flink wie Oberlin, der ehemalige FCZ-Kollege. «Aber er ist defensiv halt nicht so schnell wie offensiv», sagt er lachend.

Es ist Mitte dieser Woche der zweite längere Gesprächstermin mit Djibril Sow seit dessen Wechsel zu YB. Der erste fand vor dem Saisonstart im letzten Sommer statt, mit einem freundlichen, ­ruhigen, beinahe schüchternen Jüngling. Ruhig ist Sow acht Monate später immer noch. Und doch hat man das Gefühl, eine ­andere Person sitze einem gegenüber. Sow ist selbstbewusst, aber nicht arrogant, er ist locker, aber nicht flapsig, er spricht mit dem Selbstverständnis eines Fussballers, der realisiert hat, wie gut er ist. Oder besser: wie gut er werden kann.

Denn am Ende seiner Entwicklung ist Sow lange nicht, die eklatanten Fortschritte zuletzt sind Anzeichen dafür, dass er begriffen hat, wie er seine Fähigkeiten am besten einsetzt. «Der Trainer fordert von mir, mehr Akzente nach vorne zu setzen», sagt Sow. Am Sonntag, beim 4:2-Sieg in Lugano, leitete er das wegweisende 2:1 für YB nach einem beeindruckenden, klugen Lauf über 50 Meter ein.

Djibril Sow kann ein Box-to-Box-Player sein, wie die Engländer sagen. Und wie sich Sow selber beschreibt. Ein dynamischer Fussballer, der in beiden Strafräumen Präsenz markiert. «Aber ich muss viel torgefährlicher werden», sagt Sow, der immer noch auf seinen ersten Super-League-Treffer für YB wartet. Einer Mischung aus Patrick Vieira, seinem Vorbild zu Juniorenzeiten, und Kevin de Bruyne, dem überragenden Kreativgeist Manchester ­Citys, möchte Sow so nahe wie möglich kommen. Aber er ist kein ­defensiver Abräumer wie Vieira und kein Skorer wie de Bruyne, kein Sechser und kein Zehner. Noch weiss man im Grunde genommen immer noch nicht genau, was Djibril Sow eigentlich werden kann. Man weiss, dass er über grandiose Anlagen verfügt.

Sogar an der WM dabei?

In Bern gefällt es Sow, es sei eine ruhige Stadt, zudem könne er auch mal Familie und Freunde in Zürich besuchen. Auf den Cup­final gegen den FCZ, bei dem er viele Jahre im Nachwuchs engagiert war, freut sich Sow, aber das sei weit weg. «Wir haben gute Chancen, zwei Titel zu gewinnen. Doch der Weg ist noch lang.»

Wenn Sow so weiterfährt, könnte er zudem bald fürs Nationalteam nominiert werden. Seit der U-16-Auswahl gehört der Schweiz-Senegalese zum Stamm seines Jahrgangs, im letzten Sommer bot ihn Nationaltrainer Vladimir Petkovic schon für ein paar Tage ins Trainingslager auf – obwohl Sow gerade mal eine Minute in der Bundesliga eingesetzt worden war. Mit Petkovic sprach Sow letztmals kurz vor Beginn der Rückrunde an den Fussball-Awards, der Coach beobachtet Sow wie den überzeugenden YB-Rechtsverteidiger Kevin Mbabu.

An die Euro 2016 nahm Petkovic ja für viele überraschend den jungen Mittelfeldspieler Denis Zakaria von YB mit, im Sommer an der WM dürfte der Gladbacher eine Stütze der Nationalmannschaft sein. «Es geht schnell im Fussball», sagt Sow, der bis nächste Woche die Sportler-RS in Magglingen besucht – wie übrigens vor einem Jahr Zakaria.

In Bern Geschichte schreiben

Und auch Sow, der einst zu früh ins Ausland wechselte, dürfte irgendwann wieder in eine Topliga gehen. Aber kaum wie wohl die Mitspieler Mbabu, Kassim Nuhu und Roger Assalé bereits im Sommer. «Es würde mir nicht schaden, bei YB zu bleiben», sagt Sow, «zumal wir vielleicht nächste Saison die Möglichkeit haben werden, in der Champions League zu spielen.»

Auch für Sow gab es im Januar wie für einige YB-Akteure Offerten grösserer Klubs. «Wir sprechen natürlich untereinander über unsere Zukunft», sagt Sow. Er findet es keineswegs bemerkenswert, verliess kein umworbener Akteur die Young Boys. «Wir alle sehen die grosse Chance, hier Geschichte zu schreiben. Und wir wissen, dass es 31 Jahre her ist seit dem letzten Titel von YB.» (Berner Zeitung)