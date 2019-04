Im Bayern-Training fliegen die Fäuste

Auch andere deutsche Medien haben über den Vorfall berichtet und bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters nachgefragt, was es damit auf sich habe. Der FC Bayern wollte sich allerdings nicht äussern und verwies auf die Pressekonferenz vom Freitag, die im Vorfeld der Partie vom Sonntag beim Tabellenzehnten Fortuna Düsseldorf abgehalten wird.

Immer wieder Zoff im Training

Lewandowski und Coman kommen oft gemeinsam zu Einsätzen und profitieren dabei jeweils voneinander. Zuletzt spielten beide beim 5:0-Heimerfolg gegen Borussia Dortmund von Beginn weg, Coach Kovac ersetzte Coman nach 68 Minuten beim Stand von 4:0 durch Franck Ribéry.

Nun wird gerätselt, worüber sich die beiden Bayern-Stars gestritten haben könnten und mit welchen Konsequenzen sie zu rechnen haben. Fakt ist, dass Lewandowski schnell einmal impulsiv reagieren kann. Das bringt der 30-Jährige jeweils in Ernstkämpfen mit Gesten gegenüber seinen Teamkollegen zum Ausdruck, wenn ihre Pässe auf ihn zu ungenau ausfallen. Und im Training ist er kein unbeschriebenes Blatt. Im Februar 2018 hatte er sich ein lautstarkes Wortgefecht mit Mats Hummels geliefert. Und im Mai 2015 zoffte sich der Goalgetter mit Boateng. Die beiden teilten verbal derart aus, dass sie vom damaligen Trainer Pep Guardiola in die Kabine geschickt wurden.

Dass Lewandowski am Mittwoch ein Bild auf Instagram postete, das ihn oben ohne beim Einschlagen auf einen Boxsack zeigt, hat wohl keinen Zusammenhang mit dem Vorfall im Training. «Hard work always pay off» (Harte Arbeit zahlt sich immer aus), schrieb er dazu.

Im Training der Münchner gerieten Spieler auch schon viel früher immer wieder mal aneinander. So sorgten beispielsweise Bixente Lizarazu und Lothar Matthäus im August 1999 für negative Schlagzeilen. Der Franzose hatte dem Deutschen damals sogar eine Ohrfeige verpasst. Sie wurden vom Trainer in die Kabine geschickt, um sich zu beruhigen. «Nach fünf Minuten war alles vergessen», sagte Matthäus damals.

Apparently, #Bayern's Kingsley Coman and Robert Lewandowski have had an altercation during a secret training session at the Säbener Str. Bild reports. We now go live to Munich... pic.twitter.com/7WjnkUgnpw

— Manuel Veth (@ManuelVeth) 11. April 2019