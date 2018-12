Können Sie Ihr Trainerjahr 2018 in ein paar Sätzen ­zusammenfassen?

Es war das beste Jahr meiner Karriere. Der Titel mit YB, der Wechsel in die Bundesliga, die Steigerung mit Frankfurt nach schwierigem Start, die sechs Siege in der Europa League.

Und was war Ihr Höhepunkt?

Die Entwicklung in Frankfurt ist überragend. Am Ende ist das aber schon der Schweizer Meistertitel, weil man da etwas in der Hand hat und wir darauf fast drei Jahre hingearbeitet haben. Mit Red Bull Salzburg Meister und Cupsieger zu werden, dass haben andere Trainer auch geschafft. YB wartete 32 Jahre.