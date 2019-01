Gibt es erste Anzeichen von Lagerkoller? Was bedeutet das?

Ein Gefühl des Unbehagens, das sich einstellt, wenn man in einer Gruppe tagelang am gleichen Ort weilt. So ein Gefühl verspüre ich nicht. Die Bedingungen sind gut, das Hotel top. Wir sind glücklich – nur das Wetter könnte besser sein.

Ihr früherer Trainer bei YB, Uli Forte, meinte kürzlich gegenüber «Nau.ch», vor allem Wind, Sonne und Regen würden über Erfolg und Misserfolg eines Lagers entscheiden. Hier in Belek hat es viel Wind und viel Regen, aber wenig Sonne. Ich sehe das anders. Es lässt sich auch ohne Sonne vorzüglich arbeiten. Obwohl es oft und stark geregnet hat, ist der Rasen in sehr gutem Zustand. Das Wetter ist für mich nicht entscheidend.