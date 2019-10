«Ich habe schon Wunder vollbracht»

Sie sagten einmal, dass Sie anhand Ihres Gewichts sehen, wie es dem FC Lugano geht.

Wenn meine Waage 100 Kilo anzeigt, geht es dem Club gut, bei 120 schlecht.

Wie viele Kilos sind es aktuell?

123! (lacht laut)

Das tönt fast alarmierend. Was läuft schief?

Vermutlich sind es Auswirkungen einer persönlichen Krise. Ich habe mehr Lust auf etwas Neues als auf Fussball. Ja, ich möchte mich mehr meiner Familie widmen, Spaziergänge machen, Freiheiten haben. Fast zehn Jahre als Präsident sind eine lange Zeit. Und so, wie ich das mache, raubt das viel Energie, körperlich wie geistig. Ich habe noch nie ein Spiel in der Meisterschaft oder im Cup verpasst und schaue genau hin. Natürlich auch, weil ich als Clubbesitzer die Risiken trage.