«Ich habe nichts gegen Federer – er ist mein Idol»

Gerard Piqué ist ein viel beschäftigter Mann. Der Fussballprofi und Unternehmer pendelt in dieser Woche täglich zwischen Barcelona und Madrid. Vormittags steht das Training mit dem FC Barcelona an, dann fliegt er im Privatjet in die Hauptstadt zum neu geschaffenen Davis-Cup-­Finalturnier seiner Kosmos-Gruppe. Dort ist er Gastgeber, Chef, Repräsentant und prominentester Fan. Trotz des gedrängten Programms verspricht Laura Pérez de Mendiola, die Kommunikationsdirektorin von Kosmos, dass es klappe mit dem Interview mit dem 32-Jährigen, der die Tenniswelt spaltet.