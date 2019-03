«Ich habe Ronaldos Geheimnisse gestohlen»

Roberto Mancini, Keans Trainer in der Nationalmannschaft, sagt: «Kean ist für den Gegner ein verheerender Widersacher.» Derweil erzählt der 19-Jährige Journalisten, dass er das von Cristiano Ronaldo im Training gelernt habe. Er sagt: «Ich habe seine Geheimnisse gestohlen.» Dann lacht er schelmisch.



Der Vater und die Traktoren

Weniger lustig fand Kean jedoch die jüngste Aktion seines Vaters, der noch immer in der Elfenbeinküste lebt und dort eine Farm besitzt. Einer italienischen Radiostation erzählte er, dass ihm Juventus noch zwei Traktoren schulde, weil er sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt habe, dass Kean in Italien bleibt. Als Gegenleistung forderte er die besagten Landwirtschaftsfahrzeuge.



Kean äusserte sich im Anschluss in den sozialen Medien und schrieb: «Traktoren? Ich weiss nicht, wovon du sprichst.» Dass der junge Stürmer kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat, unterstrichen die weiteren Zeilen: «Der Mann von heute bin ich nur dank meiner Mutter, und damit habe ich alles gesagt.»



Was gegenwärtig untergeht, ist die Tatsache, dass Keans Rolle in Turin noch alles andere als prägend ist. In dieser Saison kommt er erst auf insgesamt 203 Einsatzminuten. Die Konkurrenz im Sturm mit Ronaldo, Dybala, Mandzukic und Bernardeschi ist schlicht zu gross.



Will Juventus sein Eigengewächs halten, muss Kean nach diesen magischen Tagen eine gewichtigere Rolle im Starensemble einnehmen können. Entscheidenden Einfluss dürfte dabei auch sein umtriebiger Berater Mino Raiola nehmen. Der frivole Kean will sich vorerst aber auf das konzentrieren, was er doch so gut kann: tanzen. Und zwar mit und ohne Ball.