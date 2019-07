«Ich bin sprachlos, sehr traurig, bete und hoffe auf ein Wunder»

Eine Kämpferin auch abseits des Platzes

Eines ihrer besten Spiele im Nati-Dress zeigte sie ausgerechnet im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien, das Land ihrer Eltern. An jenem 28. November 2017 gelangen ihr beim 5:1-Sieg gleich zwei Tore. Beflügelt vom Besuch der Familie und Freunden habe es ihr grosse Freude bereitet, mit der Schweiz in Biel unweit des Ortes zu spielen, wo sie aufgewachsen war. Für sie war stets klar, für die Schweiz auzulaufen. «Ich bin hier aufgewachsen und habe hier von der U-16 bis zur U-19 gespielt. Ich bin stolz, für die Schweiz spielen zu dürfen», erklärte sie 2016 dem «Blick».

Ihre Kindheitsträume hat sich die 24-Jährige erfüllt. Im Ausland zu spielen war ein weiterer grosser Wunsch, den Ismaili letztes Jahr in dieser Zeitung äusserte. «Ich will im Ausland spielen, am liebsten in Deutschland. Dort könnte ich Profi sein, müsste nicht mehr nebenher arbeiten, so wie ich das heute muss.» Ihr letzter Job war eine 30 bis 40 Prozent-Anstellung am Empfang eines Fitnessstudios.

Ismaili setzte sich abseits des Platzes stets dafür ein, dass der Frauenfussball und die Teams im Schweizer Sport und der Gesellschaft mehr Anerkennung erhalten. Denn in ihren Augen wurden sie und ihre Teamkolleginnen kaum von jemanden wahrgenommen, was sich auch anhand der Zuschauerzahlen belegen lässt. Während zu einem Spiel der Männer im Schnitt 25’000 Fans ins Stade de Suisse pilgern, sind es bei den Frauen gerade einmal 200. Und so nahm die Schweizerin die Vereine in die Pflicht und forderte, dass Männer- und Frauenteams gemeinsam auftreten und die Zuschauer auf die Frauenspiele aufmerksam gemacht werden sollten.