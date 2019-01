Ottmar Hitzfeld hat in diesen Tagen viele Medienanfragen. Er wird 70 und die halbe Welt will mit ihm sprechen. Kein Wunder. Hitzfeld ist mit insgesamt 28 Titeln und zahlreichen Auszeichnungen einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte.

Als Fussballer war Hitzfeld jedoch nirgendwo so gross wie zu seiner Zeit beim FC Basel in den 70er-Jahren. Und kein Ort war so entscheidend für den Verlauf seiner weiteren Karriere wie das Basler Stadion Landhof, hier begann vor 48 Jahren alles begann.