Seiner Aussage nach haben sich die Bayern diese Saison bewusst auf dem Transfermarkt zurückgehalten. «Wir haben einige verdiente Spieler, denen wir keine Spieler vorsetzen wollten. Wir waren bereit, auch mal eine Saison auf die Meisterschaft zu verzichten.» Weiter klotzte er: «Ich habe 50 Titel gewonnen in meiner Karriere. Da kommt es auf einen Titel auch nicht an.»

Fehde mit Hamann angeheizt

Der ehemalige Münchner und heutige Sky-Experte Dietmar Hamann befindet sich seit seiner Behauptung, Stürmer Robert Lewandowski könne noch zum Problem für das Team werden, in einem offenem Schlagabtausch mit den Bayern-Bossen.

In der Sendung feuerte Hoeness einen weiteren Giftpfeil in Richtung Hamann ab: «Didi Hamann fühlt sich wie der Messias der Fussball-Kommentatoren.» Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Im Sky-Studio nahm er das Transferprahlen des Bayern-Präsidenten auseinander. Auf die Frage, ob er Hoeness glaube, antwortete er: «Nein. Bei Hernandez von Atlético Madrid mögen die Verhandlungen vielleicht fortgeschritten sein, aber ich glaube nicht, dass es fix ist.» Er habe grosse Zweifel, sagte Hamann, dass hochkarätige Spieler sich bereits den Bayern angeschlossen hätten. Das würde in der heutigen Zeit eine enorme finanzielle Grössenordnung beinhalten und sei kaum geheim zu halten.