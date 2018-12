Hoeness’ «besonnene Reaktion» auf Kritik

«Schwer getroffen» und dementsprechend enttäuscht ist Uli Hoeness. An der Jahreshauptversammlung von Bayern München war der Clubpräsident am Freitag mit Anfeindungen gegen seine Person konfrontiert worden. Johannes Bachmayr hatte im Münchner Audi Dome vor 1681 anderen Mitgliedern das Wort ergriffen und Dampf abgelassen. Das FCB-Mitglied kritisierte primär den Führungsstil der Vereinsverantwortlichen und unterstellte ihnen Vetternwirtschaft. Auch die Verbannung des Ex-Mitspielers Paul Breitner von der Ehrentribüne in der Allianz-Arena prangerte Bachmayr an. Zudem wurde Hoeness im Verlauf des Abends von einigen Anwesenden gar als «Lügner» und «Feigling» bezeichnet und musste neben Beschimpfungen auch Buhrufe und Pfiffe über sich ergehen lassen.