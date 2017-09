Hoaraus Stellvertreter sind treffsicher

Und wieder bietet sich YB die Chance, einen Verfolger zurückzubinden. Am Mittwoch gelang das mit einem überzeugenden Auftritt gegen Luzern (4:1), morgen dürfte diese Aufgabe in Sitten bedeutend schwerer werden. Der FC Sion ist die Wundertüte der ­Liga, mal wieder, mit einem wirr zusammengestellten Kader, das jederzeit für Überraschungen gut ist. Positiv wie negativ. «Spiele gegen Sion sind auswärts immer schwierig», sagt YB-Trainer Adi Hütter.

Die Begegnungen im Tourbillon sind stets eng, umkämpft, umstritten, regelrechte Kampfspiele. Genau dann sind Robustheit und Präsenz von Sékou Sanogo besonders gefragt, doch der Vorkämpfer der Young Boys fehlt wegen einer unnötigen Verwarnung gegen Luzern gesperrt. Und weil der andere Aggressivleader, Leonardo Bertone, verletzt ist (auch die Stammkräfte Loris Benito und Guillaume Hoarau fallen aus), stehen im zentralen Mittelfeld nur die 20-jährigen Djibril Sow und Michel Aebischer zur Verfügung. Beide sind mehr Techniker als Kämpfer. Alternativ könnte der kräftige Kasim Nuhu in den Aufbau vorrücken.

Nsame trifft auf leisen Sohlen

Immerhin: An Selbstvertrauen wird es den Young Boys im Wallis nicht mangeln. Das liegt an den Siegen zuletzt und den schwungvollen Auftritten. Eher unerwartet treffen die Berner ja derzeit beinahe nach Belieben, obwohl Torjäger Hoarau mal wieder verletzt ist.

Auf die Frage, wer aktuell bester YB-Torschütze ist, würden vermutlich nicht mal alle Fachleute die korrekte Antwort finden. Es ist Jean-Pierre Nsame, der in sieben Partien fünfmal traf, aber nicht so im Fokus steht wie andere Akteure. Der wuchtige Angreifer agiert im Abschluss ohne Firlefanz und stellt seinen Torriecher auch in der Super League unter Beweis. Bei Servette schoss er letzte Saison am meisten Treffer in der Challenge League.

Gegen Luzern bewiesen die Young Boys zudem in dieser Spielzeit nie gesehene Effizienz. Sie unterstrichen damit die Worte Adi Hütters, der vor der Partie gesagt hatte, die Chancenauswertung sei kein Problem seines Teams. «Wir erarbeiten uns viele Gelegenheiten, und es ist doch normal, führt nicht jede zu einem Tor. Sonst würden wir ja jedes Mal sieben oder acht Treffer erzielen.» Gegen Luzern trafen auch der wirblige, aber oft wenig kaltblütige Roger Assalé, der formstarke Christian Fassnacht sowie Einwechselspieler Nicolas Ngamaleu, als Ersatz von Yoric Ravet erst seit kurzem in Bern.

Kein Risiko bei Hoarau

Obwohl mit Hoarau der beste Torschütze und mit Ravet der beste Vorbereiter der letzten Jahre fehlen, sind die Young Boys enorm treffsicher. Sie sind ohne Hoarau, auf den das Spiel stets stark zugeschnitten ist, variabler, unberechenbarer, schneller. Und das, obwohl Nsame, Assalé, Fassnacht und Ngamaleu erst 2017 zum Klub stiessen. Sie benötigten kaum Anlaufzeit. Und die Verantwortung im Abschluss ist erheblich breiter verteilt.

Allerdings wäre Hoarau bei entsprechendem Fitnesszustand selbstverständlich ein grosser Gewinn für das Team. Und deshalb will der Verein dem 33-Jährigen Zeit zur vollständigen Genesung geben. Der verletzungsanfällige Hoarau kehrte im Sommer nach schwerer Hüftverletzung früh zurück. Vielleicht zu früh. Er wollte bei den wichtigen Partien gegen Basel zum Start und in der Champions-League-Qualifikation dabei sein.

Nun ist der Franzose wieder verletzt, der Oberschenkel zwickt, und auch wenn Trainer Hütter sagt, möglicherweise kehre Hoarau im September zurück, dürfte YB kein Risiko eingehen. «Es ist wichtig, dass Gui alle Blessuren auskuriert. Es bringt nichts, wenn er nur 80 oder 90 Prozent leisten kann», sagt Hütter. Angesichts der neuen Herrlichkeit im Sturm darf der Trainer diese Worte ungeniert wählen.

