Hoarau singt auf seine Art «Scharlachrot»

Mehrfach hat Hoarau sein Können als Sänger und Gitarrist schon unter Beweis gestellt. Im vergangenen Dezember trat er beispielsweise zusammen mit Lo & Leduc an den Sports Awards auf und performte während der live am TV übertragenen Gala mit dem Duo den Hit «079». Auch an der 4. Award Night der Swiss Football League im Januar 2017 im KKL in Luzern gab er eine musikalische Einlage, damals mit seiner Band. Und an den YB-Meisterfeiern begeisterte er mit seinen Gesangskünsten die Fans der Berner.

Mit 20 Toren in 23 Super-League-Partien trug der Franzose wesentlich zu YBs Verteidigung des Schweizer Meistertitels bei. Zudem erzielte er bei seinen fünf Einsätzen in der Gruppenphase der Champions League 3 Tore für die Gelb-Schwarzen. Ob Hoarau auch mit «Scharlachrot» einen Volltreffer landet, beurteilen Sie am besten selber (siehe Video oben).