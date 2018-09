Heiss im Spiel,kühl in der Analyse

Neunzig Minuten stand er, ganz vorne an der Coachingzone, dirigierte, korrigierte, motivierte. Dann pfiff der Schiedsrichter, Gerardo Seoane schaltete nicht ab, aber mehrere Gänge runter. Das Interview mit dem Schweizer Fernsehen am Spielfeldrand, Minuten nach dem 0:3 analysierte er feinfühlig, präzis, souverän.So als hätte er ein Testspiel gegen die eigene U-21 gecoacht. Und nicht die grösste Partie in seinem jungen Trainerleben.

Dabei hielt der Mittwochabend für Seoane gleich mehrere Premieren bereit. Wie für den Club und die meisten seiner Spieler war es auch Seoanes erste Partie in die Königsklasse. Die erste vor einer solchen Kulisse, bei Flutlicht im ausverkauften und stimmungsvollen Stade de Suisse.

Gegen einen Gegner, der mit José Mourinho einen Trainer beschäftigt, der Seoane während der Trainerausbildung als Vorbild gedient hatte und nun für die Kompaktheit und Herangehensweise der Young Boys Lob zollte. Und was im Trubel um die Königsklasse fast ein wenig unterging: Es war Seoanes erste Niederlage als YB-Trainer.

Ohne Sow und Wüthrich

Das alles bietet viel Stoff zum Verarbeiten. So viel, dass er einen bis tief in die Nacht wachhalten und auch am Tag darauf die Sinne vernebeln kann. Doch wenn man Seoane am Freitagmittag die Erlebnisse darlegen hört, erhält man den Eindruck, der Mittwoch, die Champions League und Manchester United – das alles sei schon weit weg.

Bis und mit Donnerstag habe er das Spiel gemeinsam mit dem Team aufgearbeitet, nun gelte es, nach vorne zu schauen, auf den Sonntag und die Partie gegen den FC Basel, sagt Seoane. «Emotionen sind wichtig. Ebenso wichtig ist es, sie im Griff zu behalten.» Die richtige Balance finden, so nennt der YB-Trainer das.

«Emotionen sind wichtig. Ebenso wichtig ist es, sie im Griff zu behalten.»



Gerardo Seoane

Nachwirken tut der Mittwoch dennoch, der junge Zentrum­spieler Djibril Sow, der nach ­ansprechender Leistung angeschlagen ausgewechselt werden musste, fällt am Sonntag mit einer Oberschenkelzerrung aus.

Er dürfte auch am Mittwoch beim übernächsten Heimspiel gegen St. Gallen fehlen. Dasselbe gilt für Innenverteidiger Grégory Wüth­rich, der sich am Tag vor der Partie gegen Manchester beim Abschlusstraining eine Oberschenkelzerrung zugezogen hatte.

Wohl mit Camara

Sein Ersatz, Mohamed Ali Camara, stand gegen die Engländer den ganzen Abend im Mittelpunkt, offensiv wie defensiv, positiv wie negativ. Seoane hielt gleich bei Spielschluss seine schützende Hand über den 21-Jährigen aus Guinea. Er tut es auch am Freitag, lobt ihn für seine Darbietung und attestiert Camara viel Potenzial.

«Er hat sich in den letzten Wochen enorm weiterentwickelt und wird es weiter tun.» Sollte Camara am Sonntag von der Partie gegen Manchester körperlich ausreichend erholt sein, werde er spielen, sagt Seoane.

Ansonsten dürfte der YB-Trainer die eine oder andere Rochade vornehmen, es seien strenge Zeiten, da gelte es, personelle Impulse zu setzen, sagt er. Am offensiven 4-4-2-System wird der Trainer gegen Basel sehr wahrscheinlich festhalten. Über 27 000 Tickets sind für die attraktivste Affiche im Schweizer Fussball verkauft worden, YB geht davon aus, dass das Stade de Suisse gegen Basel ausverkauft sein wird.

Grosse Kulisse, grosse Chance

Es lockt also erneut ein grosses Spiel vor grosser Kulisse sowie die grosse Chance, den ärgsten Konkurrenten nach 7 Runden schon um 12 Punkte zu distanzieren. Es ist ein Gedankenspiel, dem Seoane kein Gewicht beimessen mag, der Druck sei auf beide Teams gleichmässig verteilt, die Tabelle sowieso nur eine Momentaufnahme.

Seoane wäre nicht Seoane, würde er es nicht so formulieren. Das wird ihn nicht daran hindern, am Sonntag wieder neunzig Minuten ganz vorne an der Coachingzone zu stehen.

(Berner Zeitung)