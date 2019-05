Happening ohne Happy End

Blaue und rote Konfetti wirbeln durch die Luft, begleitet von Queens «We Are the Champions», diesem Song, den das Schicksal ereilt hat, vor allem noch in solchen Momenten gespielt zu werden. Oben auf dem Balkon der Haupttribüne des Stade de Suisse die Basler, mit dem Pokal und der Gewissheit, eine schwierige Saison doch noch mit einem Titelgewinn abschliessen zu können, unten die Thuner: enttäuscht und erledigt.