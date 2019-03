Der YB-Trainer hat seine bislang schwerste Niederlage in einem nationalen Wettbewerb seit vergangenem Sommer erlitten, dieses 0:4 beim FC Luzern schmerzt ziemlich. Aber Seoane zeigt Grösse: «Wir müssen es eingestehen: Luzern hat diesen Sieg absolut verdient.»

Pfiffe in Luzern

Für Seoane ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, an der er nicht nur freundlich empfangen wird. Als die Mannschaften vom Speaker vorgestellt werden, reagieren Luzerner Zuschauer mit Pfiffen, als der Name Seoane fällt.

An diesem Abend trifft er auf einen, der eine lange YB-Vergangenheit hat und in Bern beliebt ist, seit dem 21. Februar nun aber in Luzern Trainer ist – erstmals ist er das in der Super League.

Ein paar Meter stehen die beiden voneinander entfernt und sehen aus, als hätten sie sich zuvor auf Partnerlook verständigt: Dunkler Blazer, weisses Hemd, weisse Turnschuhe.

Für Thomas Häberli ist es erst sein dritter Auftritt und sein erster vor heimischem Publikum nach zwei Super-League-Spielen im Zürcher Letzigrund (1:1 beim FCZ, 3:1 gegen GC); für Seoane ist es eine Rückkehr in das Stadion, in dem er vor etwas mehr als einem Jahr zum Chef befördert worden ist.

Pirouetten und die Faust im Sack

YB hat ein Derby gegen Thun im Cup-Halbfinal im Visier - aber daraus wird nichts. Häberli ist es, der mehrmals die Faust ballt, der vor lauter Glück Pirouetten dreht und jubeln darf, gleich vier Mal. Als es auf das Ende zugeht, hat sich Seoane auf die Bank zurückgezogen. Er lässt sich in seiner Coaching Zone nicht mehr blicken.

Häberli hingegen bleibt aktiv, er wünscht sich, dass die Mannschaft die Konzentration hochhält und kein Gegentor zulässt. Als es vorbei ist, klatscht er, umarmt er Spieler und Mitarbeiter, und mit ein paar Minuten Abstand sagt er mit spürbarer Freude: «Dass es so rauskommt, ist fantastisch.» Er lobt Goalie David Zibung für «einen Big Safe» in der ersten Minute gegen Djibril Sow und die Mannschaft für die Steigerung nach der Pause.

Sein Fazit: «Diese Partie ist ein Beleg dafür, was machbar ist, wenn die Spieler an sich glauben.» Und jetzt? Ist der Cupsieg das Ziel? «Wer in diesem Wettbewerb mitmacht», antwortet er, «kann nur ein Ziel haben: den Sieg.»

So tönt das vom Neuling, der mit seiner positiven Art in Luzern bestens ankommt. Und Seoane? «Wir haben es nicht geschafft, unsere beste Leistung abzurufen. Wir hatten nicht die Effizienz, nicht die Entschlossenheit wie sonst. Und Luzern stellte uns mit den schnellen Gegenstössen immer wieder vor Probleme.» Viel mehr sagt er nicht, viel mehr muss er auch nicht sagen. Es ist ein Abend zum Vergessen für ihn und für YB.