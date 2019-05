Grenzen verschieben

Das Ein-Jahr-Jubiläum in Bern hat er mitbekommen, natürlich hat er das, die Beziehung zu einigen Wegbegleitern aus der erfolgreichen Zeit bei YB ist noch eng. Adi Hütter erhielt am Sonntag Bilder aufs Handy geschickt von der prächtigen Choreografie der Zuschauer im Heimspiel gegen Lugano (2:2), 365 Tage nach dem furiosen 2:1 gegen Luzern, welches den ersten Meistertitel der Young Boys nach 32 Jahre sichergestellt hatte. «Diesen Abend werde ich nie mehr vergessen. Und jetzt bestreitet YB sogar eine noch bessere Saison, das ist grossartig», sagt der Trainer von Eintracht Frankfurt. «Aber auch hier ist gerade so viel los, das ist kaum zu glauben.»