Granit Xhaka droht das WM-Aus

Der Unfall geschah kurz vor dem Ende der Einheit, die im Stadion Cornaredo von Lugano am Donnerstagabend bei strömendem (Gewitter-)Regen und auf nahezu unbespielbarem Terrain stattgefunden hatte. Xhaka lag nach einem Zweikampf im internen Trainingsspiel mehrere Minuten auf dem Rasen, umringt vom gesamten Team. Danach konnte er den Platz zwar humpelnd verlassen, musste dabei aber von zwei Betreuern und Teamkollege Breel Embolo gestützt werden.

Erste Reaktionen aus der SFV-Delegation waren als durchaus pessimistisch zu deuten. Xhaka soll sich das linke Knie verdreht haben, so die ersten Gerüchte. Vor knapp acht Jahren hatte er an diesem Knie einen Kreuzbandriss erlitten. Ansonsten ist Xhaka in seiner Karriere bisher von gravierenden Verletzungen verschont geblieben. Länger als ein paar Tage war er nie verletzt.

Video: Granit Xhaka wälzt sich am Boden. Der Teamarzt ist bei ihm.

Quelle: facebook.com/srfsport

Am schlimmsten erwischte es ihn im Herbst 2014, als er wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk drei Wochen ausfiel und das EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen verpasste. Sonst hat Xhaka in seiner nun siebenjährigen Karriere im Nationalteam kein einziges Pflichtspiel wegen einer Verletzung verpasst.

Wenn die WM-Teilnahme von Granit Xhaka an einem seidenen Faden hängt, ist dies für das Schweizer Nationalteam von grösster Bedeutung. Der Mittelfeldspieler von Arsenal ist der «Mastermind» im Team, der Taktgeber, der den Rhythmus vorgibt. Im Prinzip hat Nationalcoach Vladimir Petkovic das Team in den letzten knapp zwei Jahren rund um Xhaka formiert.

Ein Systemwechsel im Frühjahr 2016 hatte zur Folge, dass Xhaka etwas defensiver und zentraler agieren konnte - und dass das Schweizer Team nach einer mehrere Partien andauernden spielerischen Sinnkrise rechtzeitig auf die EM-Endrunde in Frankreich wieder auf Kurs kam. So sehr, dass die Schweiz seither ihre Gegner meist dominierte und in keinem einzigen Spiel in den letzten zwei Jahren weniger Ballbesitz hatte als der Gegner. Dies alles hat(te) sehr viel mit den Qualitäten von Granit Xhaka zu tun.

