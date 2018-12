Gnabry schiesst Bayern zum Sieg, Favre weiterhin ungeschlagen

Borussia Dortmund festigt in der 13. Runde der Bundesliga dank einem 2:0 gegen den SC Freiburg seine Leaderposition. Bayern München findet in der Liga zum Siegen zurück und schlägt Werder Bremen 2:1.

Wie beim 0:0 in der Champions League gegen Brügge bot Borussia Dortmund auch gegen den SC Freiburg kein Spektakel, rettete den vierten Sieg in Folge in der Liga aber über die Zeit. Der eingewechselte Paco Alcacer sorgte mit seinem zehnten Saisontreffer in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung; es war bereits das neunte Tor in der Liga des Spaniers als Joker.