Gerardo Seoane: Einer unter wenigen

Unklar ist nur, wann. Heute, morgen oder allerspätestens in den nächsten Wochen darf sich Gerardo Seoane Meistertrainer nennen. Es ist der Höhepunkt seines Aufstiegs, der ihn raketenhaft innert knapp zwei Jahren vom Sportplatz Schlottermilch in Sursee, wo er jeweils mit der U-21 des FC Luzern gastiert hatte, an die Spitze des Schweizer Fussballs führte.