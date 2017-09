Gelmis bittere Rückkehr

Beim FC St. Gallen, dem ältesten Fussballverein der Schweiz, rumorte es in den letzten Wochen gewaltig. Kaum ein Stein ist auf dem anderen geblieben. Harte Machtkämpfe führten zu einigen Rücktritten im Führungsgremium der Ostschweizer. Profilierungsneurotiker vergifteten die Atmosphäre im Traditionsklub, sorgten für ein veritables Chaos.

Dass die Fussballer derweil in der Mehrheit ihrer Spiele vorzügliche Leistungen ablieferten, viele Punkte einheimsten und in der Rangliste nach oben kletterten, verkam im ganzen Wirrwarr beinahe zur Nebensache. Was aus sportlicher Sicht schade ist, agiert die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini doch so stark wie schon seit geraumer Zeit nicht mehr.

Selten schien eine St. Galler Equipe in den letzten Jahren so gut ausbalanciert wie im Moment, selten wirkte sie stabiler und homogener. Tatsachen, die am Sonntag auch der FC Thun zu spüren bekam. Allerdings begüns­tigte ein früher und harter Platzverweis gegen die Oberländer die Bemühungen der Ostschweizer.

Ausgerechnet Verteidiger Roy Gelmi, der im Sommer aus St. Gallen zu Thun gestossen war, unterband in der 17. Minute als letzter Mann eine Offensivaktion der Einheimischen – regelwidrig, aus der Optik des Unparteiischen. Und weil der anschliessende Freistoss aus rund 18 Metern sogleich zur 1:0-Führung der Ostschweizer führte – Albian Ajeti ver­wertete den zweiten Abpraller, nachdem Thun-Goalie Francesco Ruberto zunächst zweimal stark abgewehrt hatte – verkam der Auftritt für die Thuner zu einer Herkulesaufgabe.

«Es ist bitter gelaufen», sagte Gelmi. «Wir waren super im Spiel bis zu dieser Szene, die von mir aus gesehen kein Foul war. Ich sehe den Ge­genspieler nicht, er ist, so wie ich es erlebt habe, in mich reinge­laufen», erklärte der 22-Jährige.

Blitztor zur Entscheidung

Bis zur Halbzeitpause schien die numerische Unterzahl optisch jedoch gar nicht so stark ins Gewicht zu fallen. Die Thuner hielten hervorragend mit, versuchten wie in der Startphase, in welcher sie dominiert hatten, nach vorne Akzente zu setzen, gerieten dabei nur kurz vor der Pause in Gefahr, das vorentscheidende 0:2 zu kassieren. Doch der Dämpfer folgte gleich mit dem ersten Angriff der St. Galler im zweiten Spielabschnitt, als der eingewechselte Yannis Tafer im Strafraum völlig ungedeckt den Ball zugespielt bekam und ihn souverän zum 2:0 im Tor der Thuner versenkte.

Nun spielten sich die Ostschweizer in einen kleinen, knapp zehn Minuten anhaltenden Rausch, lancierten Angriff um Angriff, strotzten vor Energie und kamen durch einen wunderbaren Kunstschuss vom Strafraumeck von Stürmer Roman ­Buess prompt zum dritten Treffer (55.). Nun drohte den Thunern ein Debakel, zumal die Ostschweizer Zuschauer in jener Phase beinahe in Ekstase ver­fielen, jede gelungene Aktion lauthals bejubelten und zu minutenlangen stehenden Ovationen ansetzten.

St. Galler Balsam

«Das Gegentor unmittelbar nach der Pause war natürlich Gift für uns. Ein richtiger Dämpfer, denn dieses Tor bedeutete die Vorentscheidung und machte unsere Pläne für die zweite Halbzeit zunichte», sagte Thun-Coach Marc Schneider, dessen Mannschaft sich nach dem dritten Gegentreffer indes rehabilitierte und danach nicht mehr gross in Gefahr geriet, mit einer Kanternieder­lage die Heimreise ins Berner Oberland antreten zu müssen.

Derweil feierten die St. Galler Akteure nach Spielschluss ihren Erfolg ausgiebig mit ihrem treuen Anhang. Mit dem Sieg haben sich die Ostschweizer in der Tabelle nun sogar als erster Verfolger von Leader YB eingenistet. In Zeiten, in denen auf Führungsebene Chaos herrscht, ist das Balsam für die St. Galler Fanseele.

(Berner Zeitung)