Gelmi kehrt zurück

16 und 2. Es sind unschöne Zahlen. 16 Gegentore hat der FC Thun in den ersten acht Spielen bisher kassiert, im Schnitt 2 Treffer pro Partie. Defensiv scheint es bei den Thunern noch einige Ab­stimmungsprobleme zu geben. Aussenstehende könnten dies zumindest so wahrnehmen. Roy Gelmi sieht das freilich anders. Der Innenverteidiger sagt: «Wir machen defensiv einen guten Job.» Bei Standards habe aber bisher die Ordnung oft nicht gestimmt.

Auch am Donnerstag gegen GC (2:2) mussten die Oberländer beide Tore nach Freistössen hinnehmen. «Solche Tore versauen das ganze Spiel», sagt Gelmi. Denn die Mannschaft habe die Partie im Griff gehabt. Und sie seien aus dem Spiel heraus zu ausgezeichneten Möglichkeiten gekommen, obwohl die Zürcher äusserst defensiv aufgestellt waren. Gelmi erwähnt die Grosschance von Marvin Spielmann, der allein vor dem Tor verzog, oder die beiden Kopfbälle von Simone Rapp und Nuno Da Silva. «Wir hätten den Sieg verdient gehabt», findet Gelmi.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Thuner in dieser Saison mit dem Schicksal hadern, dass ein beherzter, schwungvoller Auftritt nicht mit dem Punktemaximum belohnt wurde. Auch gegen Sion, ­Zürich und Luzern wäre mit mehr Kaltblütigkeit vor dem Tor mehr dringelegen, und die Thuner stünden jetzt nicht mit 8 Punkten auf Rang 8. «Daraus müssen wir lernen», sagt Gelmi.

Verteidigen im Kollektiv

9 Spiele hat der 22-Jährige seit seinem Wechsel bisher für die Thuner bestritten, und bis auf die Schwäche bei Standards zieht der Zürcher ein positives Fazit. Zusammen mit dem gleichaltrigen Nicolas Bürgy bildet Gelmi das jüngste Innenverteidigerduo der Super League. Mit 67 Einsätzen in der höchsten Schweizer Liga gehört er dennoch zu den Erfahrensten im Ensemble von Marc Schneider. «Wir müssen als Team besser verteidigen», sagt Gelmi.

Kein Groll

Die nächste Chance dazu bietet sich den Thunern bereits am Sonntag (16 Uhr). Der FCT reist in die Ostschweiz zum FC St. Gallen, zu dem Klub also, dessen Jugendabteilung Gelmi durchlaufen hat, für den er vor knapp zweieinhalb Jahren in der Super League debütiert hatte und wo er sich eine langfristige Zukunft hätte vorstellen können. Noch im April schrieb das «St. Galler Tagblatt», Gelmi sei aus dem Gefüge kaum mehr wegzudenken, eine Verlängerung des bis 2018 gültigen Vertrages schien nur eine Frage der Zeit zu sein.

Doch im schnelllebigen Fussballgeschäft kommt es meist anders als gedacht. Fünf Monate später ist ­Gelmi nicht mehr Abwehrchef in St. Gallen, sondern in Thun. Es fehlte ihm an Wertschätzung, das hat Gelmi manchenorts schon ­erstaunlich offen zugegeben. Groll hege er keinen gegen seinen ehemaligen Verein, sagt Gelmi.

Nach dem Rücktritt von Präsident Dölf Früh im Mai sei es unruhiger geworden. Diese Unruhe gipfelte diesen Monat im Rücktritt von drei Verwaltungsräten. «Ich hätte nie gedacht, dass es so extrem werden würde», sagt Gelmi, der nebenbei ein Fernstudium in Wirtschaft absolviert. Mit vielen Spielern tausche er sich regel­mässig aus, und die Spiele verfolge er meist am TV.

Auch am Mittwoch sah Gelmi, wie seine ehe­maligen Teamkollegen den FC Basel besiegten (2:1). Er attestiert ­ihnen eine ausgezeichnete Leistung. Dennoch ist der 22-Jährige überzeugt, dass die Thuner gute Chancen auf Punktezuwachs haben. Er spricht im Zusammenhang mit dem Coup des FCSG gegen den FCB gar von einer Chance. «Jetzt erwarten alle von ihnen, dass sie gewinnen. Wir können dagegen unbeschwert auftreten.»

4 fände Roy Gelmi übrigens eine schöne Zahl. Trifft er bei seiner Rückkehr, wäre es sein viertes Tor in der Super League. Seine Premiere hatte er vor genau zwei Jahren gefeiert, als er gegen Thun spät das einzige Tor der Partie erzielte. «Hoffen wir, dass es diesmal umgekehrt sein wird.» (Berner Zeitung)