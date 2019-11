Geldgeber aus China steigen beim FC Thun ein

Lange acht Tage

Doch nach der E-Mail-Korrespondenz intensiviert sich der Kontakt zwischen Lüthi und der PMG. Der Thuner Präsident schlägt ein Treffen im Oberland vor. Als er merkt, dass es menschlich passt und Lüthi das Vertrauen gewinnt, dass sich die Investoren nicht gleich wieder verabschieden möchten, sondern längerfristig planen, ist die Basis für Vertragsgespräche gelegt.

Wenig später liegt es vor ihm auf dem Tisch, das Papier, das für den FC Thun nach schwierigen Jahren inklusive Sammelaktionen und Existenzängsten, des Kampfs gegen die mittlerweile abgelehnte Ligareform, die Lüthi Mindereinnahmen von bis zu 800'000 Franken befürchten liess, eine Erleichterung verspricht: Insgesamt drei Millionen Franken hat die Pacific Media Group dem FC Thun vertraglich zugesichert. Für einen Verein, dessen Eigenkapital bei 400'000 Franken liegt, ist dies eine immense Finanzspritze. «Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es geklappt hat», sagt Lüthi und erzählt, dass PMG auch mit zwei anderen Superligisten in Kontakt gewesen sei. «Ich bin stolz, haben sie uns ausgewählt.»

Der FC Thun Berner Oberland und die Pacific Media Group gehen eine langfristige, strategische Partnerschaft ein.???? Die Medeinmitteilung: https://t.co/9zl0gG85Gf#wahriliebipic.twitter.com/JwwEwn3ui0 — FC Thun (@fcthun_official) November 26, 2019

Lüthi spricht von langen acht Tagen, die vergangen seien zwischen Vertragsunterschrift und der ersten Überweisung auf das Konto. Diese 500000 Franken entsprechen circa 5 Prozent des Aktienkapitals. Der Rest ist ein Darlehen mit Rangrücktritt, das die Thuner in den nächsten 10 Jahren in zwei Tranchen bei Bedarf anfordern können. PMG hat die Möglichkeit, dieses auch in Aktienkapital umwandeln zu lassen, was dazu führen würde, dass maximal 25 Prozent in den Händen des Investors liegen würden.

Dass es nicht mehr ist, ist Markus Lüthi wichtig zu betonen. «Wir wollen nicht unsere Seele verkaufen.»