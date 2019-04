Geht es unseren Video-Schiedsrichtern auch so?

Nach kurzer Rücksprache mit seinen Kollegen im Kontrollzentrum kommt der Assistent zum Schluss: Der Torschütze stand wirklich im Offside und der Treffer wird aberkannt. Dass Shanghai Shenxin die Partie am Schluss dennoch 2:1 gewinnt, interessiert im Netz weniger als das Video, das viral geht und für viele Lacher sorgt.

Virtuelle Abseitslinien fehlen hierzulande

In der Super League wird der VAR auf die kommende Saison hin eingeführt. Die Swiss Football League (SFL) verzichtet aus finanziellen Gründen allerdings vorerst auf eine Torlinientechnik oder virtuelle Abseitslinien. Da sind der Video-Schiedsrichter und sein Assistent, denen ein Operator für die technische Unterstützung zur Seite steht, im Video Operation Room (VOR) jeweils gefordert. Ob sie dann auch mal ein Blatt Papier zur Überprüfung von Offside-Entscheiden zur Hand nehmen?

Die VAR-Einführung in der höchsten Schweizer Spielklasse kostet viel Geld. Allein für die Testphase werden 1,5 Millionen Franken benötigt. Derselbe Betrag wird pro Saison für den laufenden Betrieb fällig. Die Kosten für die Testphase trägt der Schweizerische Fussballverband (SFV), ab der Einführung muss die Liga sie bezahlen. Die bisherigen Schiedsrichterkosten von 2,5 Millionen Franken steigen auf 4 Millionen an. Jeden der zehn Clubs in der Super League kostet der Videobeweis 150’000 Franken.

In der vergangenen Woche wurde das VAR-Projekt in Muri bei Bern den Medien präsentiert. Am Wochenende werden in der Stockhorn Arena in Thun sogenannte «Shot staged matches» (über 2x20 Minuten) ausgetragen. Die VAR-Tests im Berner Oberland dienen den Schiedsrichtern als weiterer wichtiger Ausbildungsschritt.