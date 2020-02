GC reagiert – Trainer Forte muss gehen

Uli Forte kam am 9.4.2019. 10 Monate später, am 8.2.2020, entlassen die Grasshoppers ihren Trainer wieder. Der Rekordmeister beendet damit auch Fortes Mission, genauso wie mit dem FCZ 2017 den direkten Wiederaufstieg in die Super League zu schaffen.

Der Grasshopper Club Zürich stellt Trainer Uli Forte mit sofortiger Wirkung frei. Die Vereinsführung reagiert damit auf die aktuellen sportlichen Resultate in der Rückrunde. Weitere Informationen: https://t.co/TsYqdzTzF0#gc#zürich#traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) February 8, 2020

Forte lieferte nach einem guten Saisonstart zuletzt kaum mehr Argumente, die für sein Bleiben sprachen. «Unbesorgt ist man, wenn man gewinnt», sagte Forte vor dem Spiel gegen Lausanne-Ouchy am Freitag. Doch dort verlor GC gleich mit 1:4. Es sollte Fortes letzte Niederlage als GC-Trainer bleiben.