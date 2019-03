GC kommt nicht zur Ruhe – Präsident Anliker tritt ab

Anliker will mit seinem Rückzug den Weg frei machen, damit der traditionsreiche Zürcher Fussballclub einen Neuanfang in Angriff nehmen kann. Der scheidende Präsident hält zusammen mit Peter Stüber rund 94 Prozent der Vereinsaktien und will auch weiterhin einer der Hauptaktionäre bleiben.

Nachfolger ist bestimmt – aber noch nicht bekannt

«Es ist für mich jetzt der richtige Moment, neuen Kräften und Ideen bei GC den Weg frei zu machen. Ich habe den Club durch die wohl schwierigsten fünf Jahre der Vereinsgeschichte geführt und mich immer auch persönlich und finanziell engagiert», sagt Anliker.

Die beiden Hauptaktionäre Stüber und Anliker haben sich bereits auf einen Nachfolger für das Präsidium des Verwaltungsrates der Grasshopper Fussball AG festgelegt. Nachfolger wird ein erfahrener Schweizer Wirtschaftsführer mit umfangreichen Kenntnissen als CEO und Verwaltungsrat, teilte der Club mit. Der neue Präsident soll am Mittwoch bekannt gegeben werden.