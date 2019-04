GC holt einen Punkt nach spektakulärer Endphase

Der Tabellenletzte Grasshoppers kann auch unter Uli Forte nicht gewinnen. Gegen das sich in einer Formkrise befindende Thun kommt der Tabellenletzte nicht über ein 1:1 hinaus. Der Abstieg rückt näher. «Wir müssen gegen Thun gewinnen», hatte GC-Trainer Uli Forte vor einer Woche nach dem 0:0 in Basel bei seinem Debüt gefordert. Doch auch im Letzigrund konnten die Zürcher ihre Durststrecke nicht beenden und kamen zum fünften Unentschieden in Folge. Der letzte Sieg gelang den Zürchern am 25. November 2018, seither sind die Grasshoppers in 15 Partien sieglos geblieben.