Unbelehrbare Zuschauer im GC-Sektor werfen beim Auswärtsspiel der Grasshoppers in Sion so lange Fackeln aufs Feld, bis die Partie abgebrochen wird. Sie schaden damit der Schweizer Fussballszene und vor allem dem eigenen Club, der sich sonst schon in einer schwierigen Phase befindet. Nach diesem Vorfall dürfte die Liga harte Strafen aussprechen. Auch GC will handeln.