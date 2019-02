Sie hielten viel von ihm, bei GC. So viel, dass sie dem Mann, der seit Anfang 2018 Trainings im GC-Juniorenbereich durchführte, eine Festanstellung als Nachwuchstrainer gaben. Das war im September. Doch seit Dezember ist er seinen Job wieder los. Der Trainer nahm Geld an, um Kinder in Juniorenteams zu schleusen, ihnen Probetrainings zu organisieren und offenbar auch Einsatzzeiten zu ermöglichen.