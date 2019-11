Fussballzwerge tun der Schweiz gut

Überraschend ist, dass die Nationalmannschaft gegen sogenannte Fussballzwerge nicht wirklich mehr Tore erzielt als gegen andere, viel renommiertere Gegner. 51 Tore haben die Spieler erzielt, was einem Schnitt von 2,8 Toren pro Spiel entspricht. Seit Vladimir Petkovic Trainer ist, schiesst die Schweiz durchschnittlich genau zwei Tore in einer Partie. Das ist also nicht einmal ein Tor mehr als sonst. In der Verteidigung zeigt sich die Mannschaft gegen einen Fussballzwerg wesentlich stabiler. Nur alle fünf Spiele kassiert sie ein Tor. Dies dürfte aber wohl eher am Unvermögen des gegnerischen Angriffs liegen als an der soliden Abwehrarbeit. Denn analysiert man alle 58 Spiele unter Petkovic, schneidet diese deutlich schwächer ab. Davon zeugt ein Schnitt von 1,1 Gegentoren je 90 Minuten .